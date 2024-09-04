Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Горожане дышали воздухом с сероводородом, формальдегидом и оксидом углерода.
По данным Обь-Иртышского УГМС, вчера, 3 сентября, в Омске был повышенный уровень загрязнения воздуха. В Кировском округе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации в 1,5 раза. В Октябрьском округе выявили 1,1 ПДК формальдегида, а в Центральном – 1,1 ПДК оксида углерода.
В Ленинском и Советском округах выбросов не выявили. По прогнозу синоптиков, с 5 по 7 сентября уровень загрязнения воздуха в Омске будет пониженным.
·Общество

Горожане дышали воздухом с сероводородом, формальдегидом и оксидом углерода.
По данным Обь-Иртышского УГМС, вчера, 3 сентября, в Омске был повышенный уровень загрязнения воздуха. В Кировском округе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации в 1,5 раза. В Октябрьском округе выявили 1,1 ПДК формальдегида, а в Центральном – 1,1 ПДК оксида углерода.
В Ленинском и Советском округах выбросов не выявили. По прогнозу синоптиков, с 5 по 7 сентября уровень загрязнения воздуха в Омске будет пониженным.