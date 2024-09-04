Работники предприятий оборонно-промышленного комплекса смогут приобретать жилье по ценам ниже рыночных.

ПСБ и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» на площадке Восточного экономического форума 4 сентября заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев и заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей России Николай Волобуев.

В рамках нового соглашения стороны будут реализовывать девелоперские проекты по развитию социальной инфраструктуры для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса и продолжат расширять совместную программу «Квадратные метры Ростеха».

– ПСБ с 2021 года реализует программу по строительству жилья для сотрудников предприятий ОПК. Мы уже ведем строительство современных жилых комплексов в Архангельской, Московской, Ярославской областях, Приморском и Пермском крае. Идет подготовка к строительным работам в Ленинградской, Омской, Свердловской и Тамбовской областях. Расширение портфеля девелоперских проектов ПСБ будет способствовать развитию кадрового потенциала оборонно-промышленного комплекса, даст импульс развитию регионов, созданию новых рабочих мест, повышению качества жизни работников, – отметил Олег Минаев.

В «Ростехе» в свою очередь подчеркивают, что забота о комфортных условиях жизни сотрудников – приоритетная часть социальной политики госкорпорации.

– Программу «Квадратные метры Ростеха» мы реализуем с банком ПСБ с 2023 года. Это позволило в сжатые сроки начать строительство доступного жилья в тех регионах, где сосредоточены ведущие оборонные предприятия «Ростеха». Проект уже поддержали семь холдингов корпорации – ОДК, ОАК, «Вертолеты России», КРЭТ, УВЗ, ОПК и «Техмаш» в 16 регионах страны, отмечая ее высокую востребованность среди наших работников. В рамках программы планируется дополнительно рассмотреть возможность строительства арендного жилья под запросы организаций корпорации, – сообщил Николай Волобуев.

Добавим, что по программе «Квадратные метры Ростеха» работники предприятий ОПК могут приобретать жилье по ценам ниже рыночных.

ПАО «Промсвязьбанк». ИНН 7744000912. Генеральная лицензия Банка России № 3251 от 17.12.2014 г. Реклама