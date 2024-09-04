Пожар случился в Октябрьском округе.

Сегодня днем в трехэтажном доме на улице Пархоменко произошел пожар. Возгорание заметил мужчина, который пришел навестить свою пожилую мать.

– Пенсионерки в этот момент дома не было, дым шел из спальни – об этом мужчина сообщил диспетчеру пожарной охраны, – рассказали в пресс-службе МЧС по Омской области.

Огонь распространялся быстро и вскоре добрался до соседних квартир. Мужчина покинул дом. К тому моменту, как прибыли спасатели, вышли на улицу и 8 жильцов. Однако в доме еще оставались люди.

– На лестничной площадке мы простукивали двери, одна из них оказалась открытой. В дальней комнате сидела женщина и держала на руках ребенка, укутанного в одеяло, рядом находилась девочка постарше. Испуганная мама никак не хотела выпускать из рук ребенка. Мы надели на нее и дочку спасустройства и эвакуировали из помещения. Я крепко держал женщину с ребенком на руках, чтобы они не споткнулись и не упали в дыму, – рассказал пожарный-спасатель 10-й пожарно-спасательной части Игорь Репко.

Также пожарные спасли хомяка в клетке и кошку.

На месте работали 16 человек. Площадь пожара составила 10 кв. м.