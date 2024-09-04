Он занимался этим в соседнем регионе, пока его не поймали.

Полицейские задержали в Тюмени омича, который торговал конфетами с наркотиком. Парень растапливал шоколад, смешивал с гашишным маслом, заливал в формочки и ставил в холодильник. Сбывал запрещенные сладости омич через тайники.

При задержании из кармана шорт мужчины полицейские изъяли четыре свертка с конфетами. Позднее экспертиза подтвердила, что кондитерские изделия содержат тетрагидроканнабинол.

– За день молодой человек успел сделать семь закладок на территории Тюмени, которые в ходе следственных действий были изъяты полицейскими. Кроме того, в ходе обыска по месту проживания подозреваемого обнаружены весы, упаковочные материалы, гашишное масло и готовые к распространению «конфеты», – сообщили в полиции.

По предварительным данным, у мужчины изъяли около 100 г наркотического средства растительного происхождения. На омича завели уголовное дело. Мужчину поместили под стражу.