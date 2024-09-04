После жалобы одной из матерей в дело мешалась прокуратура, и учреждение вновь открыли.
Вчера, 3 сентября, омичка Марина Мамыкина пожаловалась в соцсетях на то, что детский сад № 375 не работает. Его закрыли из-за аварии на теплотрассе и отключения воды.
– Ремонтные работы еще не начались. Это вызывает серьезные неудобства для родителей. Мы обеспокоены тем, что не знаем, когда именно детский сад будет открыт. Отсутствие информации о сроках восстановления работы учреждения создает дополнительные трудности в планировании, – отметила женщина.
В связи с этой ситуацией прокуратура провела проверку. Сегодня, 4 сентября, в ведомстве сообщили, что внесли представление директору детсада.
– В ходе проверки обследовано место аварии. Установлено, что ее причиной стал значительный износ тепловых сетей, а также несвоевременное принятие мер к их ремонту и надлежащему содержанию со стороны АО «Тепловая компания», – отметили в прокуратуре.
Ремонт уже завершили. Детский сад начал работать.