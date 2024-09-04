Омск-Информ
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·Происшествия

17-летняя девушка оказалась в больнице.

Вчера, 4 сентября, около 19:20 часов стало известно о дорожно-транспортном происшествии в Ленинском округе Омска. Предварительно установлено, что  63-летний водитель «Лады-Гранты» наехал на 17-летнюю школьницу. Девушка была доставлена в больницу. Проводится проверка.

·Происшествия

17-летняя девушка оказалась в больнице.

Вчера, 4 сентября, около 19:20 часов стало известно о дорожно-транспортном происшествии в Ленинском округе Омска. Предварительно установлено, что  63-летний водитель «Лады-Гранты» наехал на 17-летнюю школьницу. Девушка была доставлена в больницу. Проводится проверка.