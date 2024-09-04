Омск-Информ
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·Общество

В этом году жители региона возвели уже на 184 дома больше, чем за весь прошлый год.
За первые 8 месяцев года Росреестр поставил на кадастровый учет 3 289 новых частных домов в Омской области. Количество новых домов уже в 1,4 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года (2280 домов) и показатель за весь 2023 год (3105).
Большинство (1818 домов, или 55,3 %) домов одноэтажные, еще 1445, или 43,9 % – двухэтажные. Омичи также построили 26 трехэтажных домов и 1 четырехэтажный.
– Самым большим жилым домом, учтенным в ЕГРН на 1 сентября 2024 года, является четырехэтажный дом, один из этажей в котором подземный, в селе Усть-Заостровка, площадью 1404 кв. метров. Самое маленькое домовладение из уже зарегистрированных в этом году – жилой дом площадью 11,3 кв. метров, построенный из мелких бетонных блоков в городе Омске в СНТ «Сибиряк», – отметил руководитель Управления Росреестра по Омской области Сергей Чаплин.
В Омске возвели 1322 частных дома. Еще 1690 (51,4 %) построили в сельской местности.
Строительство в районах:
  • в Омском – 1493 дома,
  • в Азовском – 71,
  • в Тарском – 55,
  • в Калачинском – 41,
  • в Любинском – 40, 
  • в Таврическом – 33,
  • в Исилькульском – 29,
  • в Марьяновском – 19,
  • в Саргатском – 16,
  • в Москаленском и Муромцевском – по 15,
  • в Кормиловском и Черлакском – по 14,
  • в Шербакульском – 13,
  • в Тевризском и Тюкалинском – по 12,
  • в Знаменском – 11,
  • в Называевском – 9,
  • в Большереченском и Полтавском – по 8,
  • в Оконешниковском – 6,
  • в Крутинском, Нововаршавском, Седельниковском – по 5,
  • в Горьковском, Колосовском, Нижнеомском, Русско-Полянском – по 3,
  • в Большеуковском и Одесском – по 2,
  • в Павлоградском, Усть-Ишимском – по 1.
В основном дома омичи строят из дерева (758), кирпича (739) и смешанных материалов (1308).
Общая площадь жилья составила 386 742 кв. м. Средняя площадь одного дома составляет 117,6 кв. м.
·Общество

В этом году жители региона возвели уже на 184 дома больше, чем за весь прошлый год.
За первые 8 месяцев года Росреестр поставил на кадастровый учет 3 289 новых частных домов в Омской области. Количество новых домов уже в 1,4 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года (2280 домов) и показатель за весь 2023 год (3105).
Большинство (1818 домов, или 55,3 %) домов одноэтажные, еще 1445, или 43,9 % – двухэтажные. Омичи также построили 26 трехэтажных домов и 1 четырехэтажный.
– Самым большим жилым домом, учтенным в ЕГРН на 1 сентября 2024 года, является четырехэтажный дом, один из этажей в котором подземный, в селе Усть-Заостровка, площадью 1404 кв. метров. Самое маленькое домовладение из уже зарегистрированных в этом году – жилой дом площадью 11,3 кв. метров, построенный из мелких бетонных блоков в городе Омске в СНТ «Сибиряк», – отметил руководитель Управления Росреестра по Омской области Сергей Чаплин.
В Омске возвели 1322 частных дома. Еще 1690 (51,4 %) построили в сельской местности.
Строительство в районах:
  • в Омском – 1493 дома,
  • в Азовском – 71,
  • в Тарском – 55,
  • в Калачинском – 41,
  • в Любинском – 40, 
  • в Таврическом – 33,
  • в Исилькульском – 29,
  • в Марьяновском – 19,
  • в Саргатском – 16,
  • в Москаленском и Муромцевском – по 15,
  • в Кормиловском и Черлакском – по 14,
  • в Шербакульском – 13,
  • в Тевризском и Тюкалинском – по 12,
  • в Знаменском – 11,
  • в Называевском – 9,
  • в Большереченском и Полтавском – по 8,
  • в Оконешниковском – 6,
  • в Крутинском, Нововаршавском, Седельниковском – по 5,
  • в Горьковском, Колосовском, Нижнеомском, Русско-Полянском – по 3,
  • в Большеуковском и Одесском – по 2,
  • в Павлоградском, Усть-Ишимском – по 1.
В основном дома омичи строят из дерева (758), кирпича (739) и смешанных материалов (1308).
Общая площадь жилья составила 386 742 кв. м. Средняя площадь одного дома составляет 117,6 кв. м.