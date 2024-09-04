В этом году жители региона возвели уже на 184 дома больше, чем за весь прошлый год.

За первые 8 месяцев года Росреестр поставил на кадастровый учет 3 289 новых частных домов в Омской области. Количество новых домов уже в 1,4 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года (2280 домов) и показатель за весь 2023 год (3105).

Большинство (1818 домов, или 55,3 %) домов одноэтажные, еще 1445, или 43,9 % – двухэтажные. Омичи также построили 26 трехэтажных домов и 1 четырехэтажный.

– Самым большим жилым домом, учтенным в ЕГРН на 1 сентября 2024 года, является четырехэтажный дом, один из этажей в котором подземный, в селе Усть-Заостровка, площадью 1404 кв. метров. Самое маленькое домовладение из уже зарегистрированных в этом году – жилой дом площадью 11,3 кв. метров, построенный из мелких бетонных блоков в городе Омске в СНТ «Сибиряк», – отметил руководитель Управления Росреестра по Омской области Сергей Чаплин.

В Омске возвели 1322 частных дома. Еще 1690 (51,4 %) построили в сельской местности.

Строительство в районах:

в Омском – 1493 дома,

в Азовском – 71,

в Тарском – 55,

в Калачинском – 41,

в Любинском – 40,

в Таврическом – 33,

в Исилькульском – 29,

в Марьяновском – 19,

в Саргатском – 16,

в Москаленском и Муромцевском – по 15,

в Кормиловском и Черлакском – по 14,

в Шербакульском – 13,

в Тевризском и Тюкалинском – по 12,

в Знаменском – 11,

в Называевском – 9,

в Большереченском и Полтавском – по 8,

в Оконешниковском – 6,

в Крутинском, Нововаршавском, Седельниковском – по 5,

в Горьковском, Колосовском, Нижнеомском, Русско-Полянском – по 3,

в Большеуковском и Одесском – по 2,

в Павлоградском, Усть-Ишимском – по 1.

В основном дома омичи строят из дерева (758), кирпича (739) и смешанных материалов (1308).

Общая площадь жилья составила 386 742 кв. м. Средняя площадь одного дома составляет 117,6 кв. м.