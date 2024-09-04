Омск-Информ
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·Происшествия

Он пришел устраиваться на работу, но решил обогатиться способом попроще.
В омском приюте для бездомных животных произошла кража. Как сообщили в полиции, работница приюта отлучилась от стойки администратора в соседнее помещение и оставила свой телефон без присмотра. Этим воспользовался мужчина, который пришел устраиваться на работу.
– Вернувшись, женщина не обнаружила мобильный на прежнем месте. Звонки на него были тщетны: смартфон был уже выключен, – сообщили в полиции.
После преступления 48-летний житель Кировского округа сбежал, однако полицейские его вычислили и задержали. Телефон у него изъяли и вернули владелице.
На омича завели уголовное дело о краже.
·Происшествия

Он пришел устраиваться на работу, но решил обогатиться способом попроще.
В омском приюте для бездомных животных произошла кража. Как сообщили в полиции, работница приюта отлучилась от стойки администратора в соседнее помещение и оставила свой телефон без присмотра. Этим воспользовался мужчина, который пришел устраиваться на работу.
– Вернувшись, женщина не обнаружила мобильный на прежнем месте. Звонки на него были тщетны: смартфон был уже выключен, – сообщили в полиции.
После преступления 48-летний житель Кировского округа сбежал, однако полицейские его вычислили и задержали. Телефон у него изъяли и вернули владелице.
На омича завели уголовное дело о краже.