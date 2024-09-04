Предстоящее сибирское дерби станет 68-м в истории КХЛ и наверняка будет зрелищным.

Сегодня, 4 сентября, омский «Авангард» открывает сезон регулярного чемпионата сезона-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги. Он сыграет с новосибирской «Сибирью» в 19:30 по омскому времени.

Эпичное противостояние покажут по местному 12 каналу, а КХЛ – в повторе. У омской команды – два травмированных ведущих нападающих, Рид Буше с травмой бедра и Владимир Ткачев с разрывом ахиллова сухожилия.

Отметим, что в межсезонье «Авангард» уже играл с «Сибирью» в рамках турнира Кубка Блинова. Гости взяли победу в овертайме со счетом 1:2. Предстоящее сибирское дерби станет 68-м в истории КХЛ. На счету омского клуба – 46 побед, у «Сибири» почти в два раза меньше – 21.