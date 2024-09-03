Коммерческий директор, который дал взятку омичке, тоже получил крупный штраф.

Омский областной суд рассмотрел апелляцию по уголовному делу о даче и получении взятки. Суд установил, что 43-летний замдиректора УФПС Омской области получила взятку от 56-летнего коммерческого директора. Размер взятки составил 247 600 рублей.

Подсудимые частично признали свою вину. 27 июня 2024 года Центральный районный суд признал омичку виновной в получении взятки. Ее приговорили к штрафу в размере 1 млн рублей. Также ей запретили занимать должности на госслужбе и работать на руководящих должностях в организациях в течение трех лет.

Коммерческого директора тоже признали виновным и назначили ему штраф в размере 500 тыс рублей. Судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела апелляцию и оставила без изменений вид и меру наказания. Предмет взятки конфисковали в доход государства.