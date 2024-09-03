Омск-Информ
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·Происшествия

Девушку увезли в больницу с травмами.

Вчера, 2 сентября, около 9 часов утра в омскую Госавтоинспекцию позвонили очевидцы и сообщили об аварии на улице 2-я Поселковая. Пострадавшей оказалась 27-летняя омичка.

По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля Toyota ехала по междворовому проезду и сбила девушку, которая вышла из остановившегося автомобиля Infiniti. В результате ДТП пострадавшую увезли в больницу с переломами и ушибами.

На омичку из Toyota, которая ездит за рулем менее 2 лет, составили административные протоколы. Одно из дел возбудили по статье «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью», а второе – за отсутствие знака «Начинающий водитель».

Проводится проверка.

·Происшествия

Девушку увезли в больницу с травмами.

Вчера, 2 сентября, около 9 часов утра в омскую Госавтоинспекцию позвонили очевидцы и сообщили об аварии на улице 2-я Поселковая. Пострадавшей оказалась 27-летняя омичка.

По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля Toyota ехала по междворовому проезду и сбила девушку, которая вышла из остановившегося автомобиля Infiniti. В результате ДТП пострадавшую увезли в больницу с переломами и ушибами.

На омичку из Toyota, которая ездит за рулем менее 2 лет, составили административные протоколы. Одно из дел возбудили по статье «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью», а второе – за отсутствие знака «Начинающий водитель».

Проводится проверка.