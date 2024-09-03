Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Должность занял уроженец Камчатской области.
Вчера, 2 сентября, в Омске сменился транспортный прокурор. Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, место Дмитрия Козловского занял старший советник юстиции Василий Блинников.
Блинников родился в 1983 году в поселке Козыревск Усть-Камчатского района Камчатской области, окончил Омский юридический институт. Службу в органах прокуратуры начал с 2007 года в Омске. Награжден медалью Ягужинского.
·Общество

Должность занял уроженец Камчатской области.
Вчера, 2 сентября, в Омске сменился транспортный прокурор. Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, место Дмитрия Козловского занял старший советник юстиции Василий Блинников.
Блинников родился в 1983 году в поселке Козыревск Усть-Камчатского района Камчатской области, окончил Омский юридический институт. Службу в органах прокуратуры начал с 2007 года в Омске. Награжден медалью Ягужинского.