Туда не вошли только один район и 6 населенных пунктов.

Сегодня, 3 сентября, министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов подписал приказ об утверждении перечня удаленных и труднодоступных территорий, на которых расположены учреждения здравоохранения. В этот перечень вошла почти вся территория Омской области, за исключением Омска, Омского района, Исилькуля, Калачинска, Называевска, Тары и Тюкалинска.

На основе этого документа Минздрав будет назначать ежегодные выплаты фельдшерам, устроившимся на работу после обучения по целевому договору. Таким медикам первые три года в регионе платят по 50 тыс. рублей. Работники на удаленных территориях будут получать по 100 тыс. рублей.