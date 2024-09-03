Омск-Информ
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·Происшествия

В аварии пострадали три человека.
Сегодня около 13:00 в районе пресечения улиц Нефтезаводской и Магистральной в Омске столкнулись автобус № 323 и легковой автомобиль Nissan. По предварительным данным полиции, аварию допустила 47-летняя женщина-водитель общественного транспорта.
В автобусе в момент ДТП было 6 пассжиров. Пострадали 75-летняя женщина и 12-летний мальчик. За медицинской помощью также обратился 32-летний водитель иномарки.
Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах и причинах происшествия.
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·Происшествия

В аварии пострадали три человека.
Сегодня около 13:00 в районе пресечения улиц Нефтезаводской и Магистральной в Омске столкнулись автобус № 323 и легковой автомобиль Nissan. По предварительным данным полиции, аварию допустила 47-летняя женщина-водитель общественного транспорта.
В автобусе в момент ДТП было 6 пассжиров. Пострадали 75-летняя женщина и 12-летний мальчик. За медицинской помощью также обратился 32-летний водитель иномарки.
Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах и причинах происшествия.
1182