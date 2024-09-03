Она станет дублером проспекта Комарова, соединив бульвар Архитекторов и улицу Перелета.

На Левобережье Омска планируется строительство новой дороги. Объект внесен в проект планировки территории парка 300-летия Омска. Дорога пройдет вдоль его северной границы и соединит бульвар Архитекторов с улицей Перелета, сообщает портал «Омскрегион». Фактически это будет дублер проспекта Комарова.

Частично новая дорога уже построена, от улицы Перелета она идет за территорией Омской академии МВД и представляет собой межквартальный проезд. По обе стороны от этой дороги располагаются гаражные кооперативы. Возле здания МФЦ (Комарова, 11/1) она поворачивает, и автолюбители могут выехать на основную магистраль – проспект Комарова.

Согласно планам, дорогу пустят по границе парка мимо здания Омского областного суда и парковки гипермаркета «Комарова Plaza» и выведут к бульвару Архитекторов. Несколько лет назад примерно так ездили по парку жители расположенных у суда домов, однако с открытием гипермаркета эта «дорога» прекратила свое существование. Теперь ее планируется сделать официальной.