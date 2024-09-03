Омск-Информ
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·Авто

Действия одного из автовладельцев сняли на видео.
Омичи самостоятельно освобождают проезды от бетонных блоков в районе пересечения Ватутина и закрытого на ремонт бульвара Архитекторов. Один такой эпизод вчера, 2 сентября, местные жителя засняли около здания по адресу: Садовая, 2/6. В комментариях горожане оправдали действия водителя долгим ремонтом бульвара и пробками, которые возникли из-за этого.
– Я на работу езжу 20 лет, раньше 11 минут занимало 7 км, теперь 35 минут. А если пятница, так вообще 50, – отметил омич Дмитрий Седович.
Напомним, ремонт бульвара планируется завершить до конца года. Дорогу расширят и запустят по ней троллейбусы.
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·Авто

Действия одного из автовладельцев сняли на видео.
Омичи самостоятельно освобождают проезды от бетонных блоков в районе пересечения Ватутина и закрытого на ремонт бульвара Архитекторов. Один такой эпизод вчера, 2 сентября, местные жителя засняли около здания по адресу: Садовая, 2/6. В комментариях горожане оправдали действия водителя долгим ремонтом бульвара и пробками, которые возникли из-за этого.
– Я на работу езжу 20 лет, раньше 11 минут занимало 7 км, теперь 35 минут. А если пятница, так вообще 50, – отметил омич Дмитрий Седович.
Напомним, ремонт бульвара планируется завершить до конца года. Дорогу расширят и запустят по ней троллейбусы.
1040