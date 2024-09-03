Ребятам покажут, как электроэнергия передается по распределительным сетям к жилым домам и предприятиям.

С началом нового учебного года для школьников с 7 по 11 класс возобновят экскурсии по энергообъектам от филиала «Россети Сибирь» – «Омскэнерго». Записаться могут как учащиеся омских школ, так и областных учреждений.

Проект стартовал в марте 2024 года во всех регионах присутствия компании. Экскурсионные программы включают в себя посещение различных действующих энергообъектов. Дети могут своими глазами увидеть, как устроена трансформаторная подстанция, центры управления сетями. Сотрудники рассказывают и наглядно показывают школьникам, как электроэнергия передается по распределительным сетям к жилым домам и предприятиям, знакомят ребят с историей энергообъектов и энергетики.

В прошлом году только в омском филиале на экскурсиях в районных электрических сетях побывали 165 школьников. Экскурсии проводились как на территории города, так и в районах. Для ребят, интересующихся точными науками, экскурсия позволяет расширить кругозор, получить новые знания. Во время экскурсии школьники ознакомятся с работой диспетчеров, инженеров, электромонтеров, слесарей, а также получат знания по электробезопасности. По отзывам ребят, некоторые из них уже после экскурсии определились с профессией и выбрали энергетику.

В этом учебном году возобновят полюбившиеся многим школьникам экскурсии. Так как в Омской области большое количество энергообъектов филиала «Россети Сибирь» – «Омскэнерго», то экскурсии становятся доступными практически для любой школы в области. Продолжительность экскурсии – около полутора часов. Для записи на экскурсию нужно заполнить онлайн-форму по ссылке.