Новый рюкзак с набором канцелярии обойдется в 1500 рублей.

На сайте бесплатных объявлений «Авито» появились предложения о продаже школьных рюкзаков, подаренных властями на 1 сентября. На их закупку из областного бюджета выделялось свыше 120 млн рублей, однако рюкзаки с набором канцелярии для первоклассников пригодились далеко не всем.

Жительница микрорайона Порт-Артур в Ленинском округе Омска Оксана продает рюкзак для девочки за 1500 рублей. По словам женщины, рюкзак ее семье без надобности – свою дочь омичка собрала в школу еще в мае.

– Да, это подаренный на 1 сентября рюкзак. Продаем, потому что заранее готовились к школе. Все закупили еще в мае, – сказала мать первоклассницы.

В этом году в Омской области за парты сели около 25 тыс. первоклассников. Все они получили в подарок от властей рюкзаки с полным набором канцелярии.