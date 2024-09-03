Такое решение перевозчики объяснили экономической ситуацией, инфляцией и ростом цен на запчасти.

«Омские перевозчики» решили поднять стоимость проезда в своих маршрутках с 4 сентября. Теперь по картам (в том числе по карте «Омка») омичи будут платить по 40 рублей. Для школьников, студентов и пенсионеров проезд по картам обойдется в 35 рублей. Наличными – 40 рублей.

Повышение стоимости проезда планируется на маршрутах 6н, 42, 47н, 68, 97, 117н, 222, 303, 305, 323, 331, 339, 344, 346, 350, 359, 385, 386, 392, 394, 399, 409, 410, 418, 421, 425, 500, 514.

– Расходы растут каждый месяц. Только за 8 месяцев с начала года дизельное и газомоторное топливо подорожало почти на 30 %. Стоимость запасных частей по отдельным позициям возросла на 30–35 %. Шины, тормозные колодки – это расходный материал, который нужно приобретать каждую неделю, и цены на них тоже растут постоянно. Умножьте эти затраты на количество автобусов, и вы поймете, что все затраты по обслуживанию подвижного состава исчисляются сотнями тысяч рублей ежемесячно. Так что решение назрело, и для того, чтобы хоть как-то выжить в сложившейся экономической ситуации мы подняли стоимость проезда до уровня муниципальных перевозчиков, – отметил партнер союза «Омские перевозчики» Юрий Лутков.

Отметим, что в муниципальных автобусах проезд стоит 35 рублей по картам и 40 рублей наличными.