Представители предприятия с торжественной речью обратились к ребятам, показали фильм о своей организации и провели викторину.

Специалисты АО «Омсктрансмаш» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех») посетили торжественную линейку в гимназии № 75, а также в колледжах и техникумах, которые готовят кадры для предприятия. В заводском Центре обучения и развития персонала первое занятие состоялось у студентов-целевиков.

С началом нового учебного года представители Омсктрансмаша поздравили учащихся девятых классов гимназии № 75. Ребятам показали фильм о заводе, затем их разделили на команды и провели для них тематическую викторину. Они отвечали на вопросы, связанные с историей омской оборонной промышленности, и на скорость собирали из пазлов изображения танка Т-80БВМ и тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». В конце встречи гимназисты получили брендированные сувениры. Отметим, что гимназия № 75 стала подшефным учебным заведением Омсктрансмаша в 2023 году.

Поздравления от Омсктрансмаша принимали студенты Омского авиационного колледжа имени Н. Е. Жуковского, Сибирского профессионального колледжа, Омского техникума строительства и лесного хозяйства, Омского промышленно-экономического колледжа. Здесь целевики предприятия получают образование по рабочим специальностям.

Начался учебный год на предприятии для 36 студентов, которые по целевому договору поступили в ОмГТУ. Первое занятие для них провели в заводском Центре обучения и развития персонала. Целевикам рассказали о структуре предприятия, его истории и выпускаемой продукции. Начиная с первого курса студентов закрепят за конкретными подразделениями, в которых им предстоит работать после учебы. Здесь же для них выделят опытных наставников. Во время обучения целевики будут получать стипендии от предприятия. До первой сессии это 3 тыс. рублей ежемесячно. Затем по итогам экзаменов стипендия может увеличиться до 4–5 тыс. рублей – сумма будет зависеть от среднего балла.

– Много лет назад я тоже была студенткой политеха и всегда с гордостью говорю, что у меня диплом этого вуза. Здорово, что первый учебный день вы начинаете в стенах нашего предприятия. Желаю вам научиться учиться и учиться всю жизнь. Сегодня вы берете на себя ответственность за наше будущее – то, какой будет техника специального назначения, зависит от вас. У нашего предприятия уже есть пять орденов за трудовые достижения – надеюсь, что ваше поколение принесет заводу еще не один такой орден, – обратилась к студентам-целевикам руководитель Центра обучения и развития персонала Людмила Гердт.

Отметим, что представители предприятий концерна «Уралвагонзавод» практически во всех регионах присутствия начали первый день нового учебного года со встреч с учащимися техникумов, колледжей, школ и университетов.

Уже не только в Нижнем Тагиле, Челябинске, Омске, Санкт-Петербурге, Ишимбае и Томске крупнейшие заводы концерна тесно сотрудничают с образовательными организациями, но теперь и в Москве топ-менеджеры головного офиса активно подключились к этой работе в столичных университетах.

Около часа длилась беседа в Московском технологическом институте. Студентам из разных уголков России и ближнего зарубежья, поступившим на строительные специальности, рассказали о проектах концерна по возведению новых производственных и социальных мощностей, истории строительства заводов и районов вокруг них, принятии смелых, порой рискованных и неожиданных решений.

В течение года предприятия концерна «Уралвагонзавод» на постоянной основе в контуре образовательной деятельности сотрудничают с более чем 100 средними, средними специальными и высшими учебными заведениями.

– На таких встречах не только студенты могут узнать из первых уст, какие направления и специальности наиболее востребованы сегодня и на перспективу, но и предприятия концерна в ходе бесед понимают, что интересует сегодняшнюю молодежь при трудоустройстве, – подчеркнули представители пресс-службы концерна.

После прохождения профессиональной практики на предприятия концерна трудоустраивается более 60 % выпускников, среди которых студенты старших курсов с переводом на индивидуальные учебные планы.