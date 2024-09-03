Омск-Информ
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·Общество

Сильнее всего отстают от графика «Уральские авиалинии».
По данным аэропорта, сегодня не все рейсы из Омска смогли вылететь вовремя. Борт «Уральских авиалиний» до Сочи отстал от расписания на 1 час 40 минут. Он вылетел в 6:12 вместо 4:30.
Рейс той же авиакомпании в Москву, намеченный на 6:30, отправился в 8:45. Задержка составила 2 часа и 15 минут.
Отметим, что в пределах получаса от расписания также отстали рейс «Победы» в Москву и рейс «Северного ветра» в Сочи. Причины задержек неизвестны.
·Общество

Сильнее всего отстают от графика «Уральские авиалинии».
По данным аэропорта, сегодня не все рейсы из Омска смогли вылететь вовремя. Борт «Уральских авиалиний» до Сочи отстал от расписания на 1 час 40 минут. Он вылетел в 6:12 вместо 4:30.
Рейс той же авиакомпании в Москву, намеченный на 6:30, отправился в 8:45. Задержка составила 2 часа и 15 минут.
Отметим, что в пределах получаса от расписания также отстали рейс «Победы» в Москву и рейс «Северного ветра» в Сочи. Причины задержек неизвестны.