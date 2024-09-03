Сильнее всего отстают от графика «Уральские авиалинии».

По данным аэропорта, сегодня не все рейсы из Омска смогли вылететь вовремя. Борт «Уральских авиалиний» до Сочи отстал от расписания на 1 час 40 минут. Он вылетел в 6:12 вместо 4:30.

Рейс той же авиакомпании в Москву, намеченный на 6:30, отправился в 8:45. Задержка составила 2 часа и 15 минут.

Отметим, что в пределах получаса от расписания также отстали рейс «Победы» в Москву и рейс «Северного ветра» в Сочи. Причины задержек неизвестны.