В омском уникальном центре современного образования прошел праздник, посвященный началу нового учебного года.

Омский современный образовательный центр «Юнита» открывает свои двери для учеников вот уже третий год. В этом году День знаний проходил в воскресенье, традиционно первого сентября. Несмотря на плохую погоду, атмосфера в школе была действительно праздничной. Дети и их родители с замиранием сердца ожидали начало церемонии открытия, а преподаватели и сотрудники «Юниты» завершали последние приготовления.

– День знаний – это праздник, который откликается в душах всех: и детей, и взрослых, – обратилась с приветственным словом директор «Юниты» Алена Френцель. – Особое внимание хочу уделить первоклассникам. Они хоть и самые маленькие, но уже такие взрослые. Дорогие первоклассники! Не бойтесь ничего! В большой семье «Юниты» вам точно все по плечу. Вам не будет трудно, вам будет интересно.

Кроме того, руководитель центра поблагодарила педагогический коллектив «Юниты». Она отметила их преданность профессии, готовность отдать частичку своей души, чтобы направлять, напутствовать и поддерживать учеников.

Затем слово предоставили предпринимателю Святославу Капустину, который является одной из ключевых фигур в развитии проекта центра современного образования «Юнита».

– Я благодарен Богу, что он направил ко мне в свое время такого великолепного человека, как Алена Леонидовна, – говорит Святослав Николаевич. – У нас все получается, я уверен в нашем успехе. И будет только лучше. Школа должна стать фабрикой гениев. И этот план мы осуществим! Спасибо всем!

После этого началась основная часть церемонии, во время которой преподаватели «Юниты» представляли всех учащихся школы. И по давней традиции первый звонок на урок давали самые важные ученики – первоклассники. Все это сопровождалось пиротехническим шоу, которое подготовила для ребят их родная школа.

Первоклассникам вручили ценные подарки, которые помогут им справляться со школьными буднями. Каждый получил школьный рюкзак и набор канцелярских принадлежностей, так что никто не остался без нужного инструмента, чтобы добывать знания. А для родителей первоклашек подготовили небольшую интерактивную специальную программу, где они могли прожить один учебный день в «Юните» точно так же, как это будут делать их дети на протяжении долгого времени.

Завершился праздник спектаклем, который устроили своим ученикам педагоги школы, продемонстрировав не только свой артистизм, но умение владеть словом. Завершилась церемония выступлением ребят из омской танцевально-театральной студии коллектива Jazz-Fusion.

Центр современного образования «Юнита» существует в нашем городе уже три года и является самой технически оснащенной школой Омска. В «Юните» в каждом классе имеются ноутбуки для каждого ребенка – в отличие от многих школ, где приходится для занятий за компьютером всем перебираться в отдельный кабинет. Созданы современные и полностью оснащенные классные комнаты и лаборатории по химии и биологии, а также швейные мастерские. Но этим все не ограничивается.

– В нашей школе есть действительно уникальные вещи, которых нет ни в муниципальных школах, ни в других частных школах, – рассказывает Алена Френцель. – Вот пример. Однажды мы со Святославом Николаевичем были на образовательном форуме в Санкт-Петербурге. Там нам показали 3D-мультимедийную установку, созданную по технологии, подобной той, что используется в 3D-кинотеатрах. И мы сразу решили: да, нам это надо. И вот уже два года мы активно используем эту установку для обучения.

По словам Алены Френцель, когда ученики надевают 3D-очки, они могут смотреть на все проецируемые объекты именно в объеме, а не просто видеть картинки, как в учебнике. Как наглядное пособие для изучения, например, физики и биологии это отлично работает. Дети в восторге, да и учителей это очень впечатляет.

Историей того, как такой масштабный и важный проект – «Юнита» – вообще появился на свет, поделился Святослав Капустин. Эту идею предпринимателю в свое время подал педагог Михаил Щетинин.

– Тогда я думал, что это не мое – заниматься образованием, – рассказывает Святослав Николаевич. – Но после смерти Михаила Петровича и ряда моих личных наблюдений за тем, какие у нас в городе кадры, я все-таки пришел к выводу, что он был прав. Нужно вырастить поколение пассионарных и думающих людей.

После этого Святослав Капустин активно общался с руководителями школ, преподавателями, предлагая создать совместный проект. На это ушло два года. Но лишь в тот момент, когда предприниматель познакомился с Аленой Френцель, дело действительно пошло. Как подчеркнул Капустин, именно благодаря ее энтузиазму и мастерству удалось создать «Юниту» такой, какая она есть сейчас.

Что же, остается только дождаться, когда работа коллектива «Юниты» даст свои плоды. А пока желаем удачи педагогам и ребятам, которые снова начали учебный год.