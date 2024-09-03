Мужчины были пьяны и создавали угрозу безопасности полета.

Сегодня утром в самолет Омск – Санкт-Петербург пытались сесть неадекватные мужчины. Сотрудникам авиакомпании пришлось вызвать транспортных полицейских.

Как сообщили в ЛУ МВД, 41-летний и 49-летний жители Омской области с признаками опьянения прошли на борт. Они с трудом ориентировались в обстановке. Один из них бранился и не реагировал на замечания по этому поводу.

Командир воздушного судна отказал пассажирам в перелете. Транспортные полицейские доставили мужчин в дежурную часть и направили на медицинское освидетельствование, которое установило у них состояние алкогольного опьянения.

На них составили протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения. На 49-летнего мужчину также завели дело о мелком хулиганстве.