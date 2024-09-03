Омск-Информ
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·Общество

У Алексея Кихтенко осталась большая семья.

Настоятель омского храма священномученика Сильвестра Александр Лемешко рассказал о гибели на СВО местного священника. 

– На СВО погиб отец Алексей Кихтенко. Он ушел служить по контракту, – рассказал Лемешко.

Батюшка служил в Исилькульской епархии. На фронте у Кихтенко был позывной «Гуцул двести». У священника остались супруга и четверо маленьких детей.

·Общество

У Алексея Кихтенко осталась большая семья.

Настоятель омского храма священномученика Сильвестра Александр Лемешко рассказал о гибели на СВО местного священника. 

– На СВО погиб отец Алексей Кихтенко. Он ушел служить по контракту, – рассказал Лемешко.

Батюшка служил в Исилькульской епархии. На фронте у Кихтенко был позывной «Гуцул двести». У священника остались супруга и четверо маленьких детей.