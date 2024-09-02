Омск-Информ
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·Происшествия

Трагедия произошла в охотничьих угодьях на границе с Горьковским районом.

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Дело было возбуждено после того, как 31 августа 22-летний житель Кормиловки умер в больнице.

Следователи выяснили, что во время охоты в подворье «Юрьевское», расположенном на границе с Горьковским районом, 44-летний нетрезвый охотник выстрелил из охотничьего ружья в грудь потерпевшему. Во время осмотра места происшествия следователи изъяли гладкоствольные охотничьи ружья, патроны 12-го калибра и другие предметы.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

·Происшествия

Трагедия произошла в охотничьих угодьях на границе с Горьковским районом.

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Дело было возбуждено после того, как 31 августа 22-летний житель Кормиловки умер в больнице.

Следователи выяснили, что во время охоты в подворье «Юрьевское», расположенном на границе с Горьковским районом, 44-летний нетрезвый охотник выстрелил из охотничьего ружья в грудь потерпевшему. Во время осмотра места происшествия следователи изъяли гладкоствольные охотничьи ружья, патроны 12-го калибра и другие предметы.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.