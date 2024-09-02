Первые деньги жители региона получат уже завтра.

Омское отделение Социального фонда России сообщило, по какому графику будет проводиться доставка пенсий и социальных выплат в сентябре. Выплаты начинаются с 3 числа каждого месяца.

В некоторых населенных пунктах можно получить выплаты с 2 сентября. В числе тех, кто находится в этом списке, семьи с детьми.

Они могут получить пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан, выплаты из-за рождения ребенка и другие. Зачисление на счета будет проводиться 3 сентября.

5 сентября омичам придут выплаты из средств маткапитала. 5 и 6 сентября на банковские счета поступят пособия по уходу за детьми до полутора лет работающим гражданам. А зачисление пенсий состоится 9, 16 и 20 сентября.