Омск-Информ
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·Общество

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил омскому СК завести уголовное дело после жалобы омички, которая осталась без родителей, когда была несовершеннолетней. В 2020 году после смерти бабушки-опекуна родственники потребовали, чтобы она покинула квартиру, в которой жила.

Многочисленные обращения в разные ведомства не дали результатов. Сейчас у омички двое детей, она арендует квартиру, и это для нее финансово затруднительно.Бастрыкин потребовал, чтобы после возбуждения уголовного дела ему предоставили доклад об обстоятельствах ситуации, а в конце расследования – сообщили результаты. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

·Общество

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил омскому СК завести уголовное дело после жалобы омички, которая осталась без родителей, когда была несовершеннолетней. В 2020 году после смерти бабушки-опекуна родственники потребовали, чтобы она покинула квартиру, в которой жила.

Многочисленные обращения в разные ведомства не дали результатов. Сейчас у омички двое детей, она арендует квартиру, и это для нее финансово затруднительно.Бастрыкин потребовал, чтобы после возбуждения уголовного дела ему предоставили доклад об обстоятельствах ситуации, а в конце расследования – сообщили результаты. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.