Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил омскому СК завести уголовное дело после жалобы омички, которая осталась без родителей, когда была несовершеннолетней. В 2020 году после смерти бабушки-опекуна родственники потребовали, чтобы она покинула квартиру, в которой жила.

Многочисленные обращения в разные ведомства не дали результатов. Сейчас у омички двое детей, она арендует квартиру, и это для нее финансово затруднительно.Бастрыкин потребовал, чтобы после возбуждения уголовного дела ему предоставили доклад об обстоятельствах ситуации, а в конце расследования – сообщили результаты. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.