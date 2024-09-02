Работы продолжаются на еще двух участках.

Сегодня, 2 сентября, губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о завершении ремонта на участке трассы Таврическое – Луговое – Тихвинка – Новоуральский – Пристанское. Ремонтные работы велись на 19–20 км дороги.

Подрядчиком стало АО «Омскавтодор». Работы проводились благодаря президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Рабочие сняли деформированный слой асфальта, укрепили основание методом ресайклинга с добавлением щебеночно-песчаной смеси и цемента, уложили два слоя асфальта. Также они нанесли разметку и установили дорожные знаки.

Отметим, что еще два участка трассы находятся в работе. Сейчас «Стройсервис» ремонтирует участок с 12 по 19 км, а «Омскавтодор» – с 20 по 26 км. В прошлом году асфальт обновили на участке с 0 по 5 км.