Размер штрафа стал меньше на 10 тысяч рублей.

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) изменил размер штрафа, который должна заплатить бывший замминистра энергетики и ЖКК Омской области Марина Степанова. Сумму изменили с 22 млн рублей до 21 млн 990 тыс рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Отметим, что Степанову приговорили к 7,5 года лишения свободы. Этот срок оставили без изменений, но в него зачли время, которое она провела под домашним арестом – с октября 2021 по июль 2022 года.

Напомним, что Марину Степанову признали виновной в том, что она получила в качестве взяток оплату аренды квартиры, парковку, обучение сожителя, посещение парикмахера. Также она получила ноутбук и соболью шубу. Общая сумма взятки составила 7 млн рублей.

Уголовное дело рассматривает Советский районный суд. Экс-чиновницу также обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи считают, что ее действия привели к обрушению части дома по адресу: улица 20-го Партсъезда, 53.