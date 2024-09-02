Омск-Информ
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·Общество

Сергей Ларинов погиб при исполнении воинского долга.

Сегодня, 2 сентября, в селе Бражниково Колосовского района простились с местным жителем Сергеем Лариновым, погибшим в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Как отмечается в сообщении администрации района, мужчина погиб при исполнении воинского долга.

Обстоятельства, место и дата гибели уроженца Омской области неизвестны. РИА «Омск-информ» выражает соболезнования родным и близким Сергея Ларинова.

·Общество

Сергей Ларинов погиб при исполнении воинского долга.

Сегодня, 2 сентября, в селе Бражниково Колосовского района простились с местным жителем Сергеем Лариновым, погибшим в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Как отмечается в сообщении администрации района, мужчина погиб при исполнении воинского долга.

Обстоятельства, место и дата гибели уроженца Омской области неизвестны. РИА «Омск-информ» выражает соболезнования родным и близким Сергея Ларинова.