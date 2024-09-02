Омск-Информ
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·Общество

По прогнозу синоптиков, заморозки ожидают жителей региона снова.
Омская область столкнулась с первыми осенними заморозками. Как сообщает Обь-Иртышское УГМС, сегодня ночью температура понизилась до +3…+6 градусов. Холоднее всего было в Тевризе, в приземном слое местами отмечались заморозки: –4 градуса.
На завтра, 3 сентября, синоптики обещают дожди, которые пройдут повсеместно. Температура воздуха ночью составит +6…+11 градусов, днем +12…+17.
С 4 по 6 сентября также местами ожидаются дожди. Преобладающая температура воздуха ночью составит +4…+9 градусов. Снова возможны заморозки.
·Общество

По прогнозу синоптиков, заморозки ожидают жителей региона снова.
Омская область столкнулась с первыми осенними заморозками. Как сообщает Обь-Иртышское УГМС, сегодня ночью температура понизилась до +3…+6 градусов. Холоднее всего было в Тевризе, в приземном слое местами отмечались заморозки: –4 градуса.
На завтра, 3 сентября, синоптики обещают дожди, которые пройдут повсеместно. Температура воздуха ночью составит +6…+11 градусов, днем +12…+17.
С 4 по 6 сентября также местами ожидаются дожди. Преобладающая температура воздуха ночью составит +4…+9 градусов. Снова возможны заморозки.