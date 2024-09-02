Он заметил, что машина, где хранились эти вещи, не заперта, и воспользовался ситуацией.

Омские полицейские раскрыли кражу палатки, лодочного мотора, печки и рыболовных снастей у 29-летнего жителя Октябрьского округа. Мужчина оценил ущерб в 63 500 рублей.

Как сообщили в полиции, имущество омич оставил в автомобиле «Москвич-2141». Машина стояла отрытой возле дома на улице 6-я Линия. Один из прохожих этим воспользовался и забрал все ценное.

Полицейские нашли свидетеля преступления. Он детально описал вора и даже успел его сфотографировать. Преступника задержали. Им оказался ранее судимый житель Ленинского округа.

Похищенное он успел продать на Хитром рынке за 1500 рублей.

На него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».