Она думала, что спасает свои сбережения, переводя их на чужие счета.

Мошенники обманули 68-летнюю медицинскую сестру из Омска. Как сообщили в полиции, женщина отдала преступникам 1,9 млн рублей.

Обман начался с того, что женщине в мессенджере позвонил якобы заведующий поликлиники. Начальник сообщил, что кто-то из сотрудников продал мошенникам номер телефона медсестры, и это преступление расследуют правоохранители.

В тот же вечер медсестре позвонил якобы сотрудник ФСБ из Москвы. Он сообщил, что некий гражданин пытается оформить на женщину кредит и планирует ночью снять все ее накопления. Избежать финансовых потерь, по словам незакомца, можно, следуя инструкциям финансового работника.

«Сотрудник банка», с которым связалась омичка, посоветовал ей перевести все деньги на названные им счета. Медсестра так и сделала.

Через неделю финансовый сотрудник сообщил женщине, что оперативно-разыскные мероприятия по ее делу еще продолжаются, а деньги находятся в сейфе центрального банка. Через месяц он рассказал, что мошенники все-таки оформили на женщину кредит в Челябинской области. Они заняли 2 млн рублей, и, чтобы закрыть кредит, надо найти такую же сумму.

Только тогда медсестра поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.