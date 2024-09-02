Омск-Информ
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·Спорт

Вручение свитеров прошло в раздевалке команды. Среди ассистентов капитана – травмированный Ткачев.

Перед сегодняшней тренировкой «Авангарда» в раздевалке команды на «G-Drive Арене» состоялось вручение свитеров капитану «ястребов» и его ассистентам. Их имена объявил главный тренер команды Сергей Звягин.

В новом сезоне ассистентами капитана будут американец Рид Буше, канадец Линдей Вей, а также россияне Иван Игумнов и Владимир Ткачев. Последний получил свитер с нашивкой «А», стоя на костылях – лидер «ястребов» сейчас восстанавливается после тяжелой травмы. Буше также травмирован, но вернется в середине сентября. 

Капитаном «Авангарда» вновь будет защитник Дамир Шарипзянов.

·Спорт

Вручение свитеров прошло в раздевалке команды. Среди ассистентов капитана – травмированный Ткачев.

Перед сегодняшней тренировкой «Авангарда» в раздевалке команды на «G-Drive Арене» состоялось вручение свитеров капитану «ястребов» и его ассистентам. Их имена объявил главный тренер команды Сергей Звягин.

В новом сезоне ассистентами капитана будут американец Рид Буше, канадец Линдей Вей, а также россияне Иван Игумнов и Владимир Ткачев. Последний получил свитер с нашивкой «А», стоя на костылях – лидер «ястребов» сейчас восстанавливается после тяжелой травмы. Буше также травмирован, но вернется в середине сентября. 

Капитаном «Авангарда» вновь будет защитник Дамир Шарипзянов.