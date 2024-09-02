Омск-Информ
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·Авто

Водителям посоветовали быть осторожнее.
Сотрудники ГИБДД предупредили водителей об ухудшении видимости на трассах Омской области. Из-за сезонного перепада температур в регионе наблюдается туман.
– Помните, что в условиях тумана расстояние до объектов может казаться большим, чем в действительности. При движении в условиях недостаточной видимости используйте на автомобиле противотуманные фары и фонари. Во избежание дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана следите за соблюдением скоростного режима, – сообщили в ГИБДД.
В случае остановки обозначьте габариты автомобиля. Ночами во время тумана на неосвещенных трассах лучше не останавливаться. Выбирайте для этого объекты придорожного сервиса – кафе, АЗС и т. д.
В случае непредвиденной ситуации на дороге обращайтесь в дежурное отделение Госавтоинспекции по телефонам: 79-35-04 или 02.
·Авто

Водителям посоветовали быть осторожнее.
Сотрудники ГИБДД предупредили водителей об ухудшении видимости на трассах Омской области. Из-за сезонного перепада температур в регионе наблюдается туман.
– Помните, что в условиях тумана расстояние до объектов может казаться большим, чем в действительности. При движении в условиях недостаточной видимости используйте на автомобиле противотуманные фары и фонари. Во избежание дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана следите за соблюдением скоростного режима, – сообщили в ГИБДД.
В случае остановки обозначьте габариты автомобиля. Ночами во время тумана на неосвещенных трассах лучше не останавливаться. Выбирайте для этого объекты придорожного сервиса – кафе, АЗС и т. д.
В случае непредвиденной ситуации на дороге обращайтесь в дежурное отделение Госавтоинспекции по телефонам: 79-35-04 или 02.