Омск-Информ
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·Авто

За него хотят выручить больше полумиллиона.
На официальном сайте Росимущества появилось объявление о продаже старого поста ГАИ, который располагается в Павлоградке, в районе 98-го км трассы Омск – Русская Поляна. Начальная цена объекта составляет 638,4 тыс. рублей.
Двухэтажное строение, введенное в эксплуатацию в 1980 году, сейчас заброшено. Его площадь составляет 47,6 кв. м. Земельный участок имеет площадь 277 кв. м.
Аукцион планируется 4 октября.
·Авто

За него хотят выручить больше полумиллиона.
На официальном сайте Росимущества появилось объявление о продаже старого поста ГАИ, который располагается в Павлоградке, в районе 98-го км трассы Омск – Русская Поляна. Начальная цена объекта составляет 638,4 тыс. рублей.
Двухэтажное строение, введенное в эксплуатацию в 1980 году, сейчас заброшено. Его площадь составляет 47,6 кв. м. Земельный участок имеет площадь 277 кв. м.
Аукцион планируется 4 октября.