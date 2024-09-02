Соискатели честно назвали вопросы, которые вызывают негатив и непонимание с их стороны.

Рекрутинговый портал hh.ru провел исследование и выяснил наиболее частые вопросы, которые задаются на собеседованиях в российских компаниях. Так, около 80 % респондентов заявляют о том, что их спрашивали о личной жизни.

– Рейтинг самых частых вопросов, не касающихся профессиональной деятельности и деловых качеств кандидата, возглавляют вопросы о личной жизни россиян – с подобным интересом со стороны работодателей столкнулись сразу 78 % респондентов. Причем женщины на собеседованиях продолжают получать вопросы о семейном положении чаще, чем мужчины (81 % против 75 %), – говорится в исследовании, которое приводит «РИА Новости».

Также работодатели часто спрашивают о наличии судимости, задолженностях в банках и кредитах. Про знак зодиака сегодня узнают лишь у каждого десятого потенциального работника.

Сами соискатели отмечают, что во время собеседования им не хотелось бы отвечать на вопросы о внешности, знаке зодиака, религиозных взглядах, а также политических убеждениях и сексуальной ориентации.