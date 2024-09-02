Глава района Геннадий Долматов и председатель совета депутатов Юрий Тетянников поздравили юных омичей с Днем знаний.

В Омском районе в этом году за парты сядут более тринадцати с половиной тысячи школьников, в том числе 1207 первоклассников.

Для полного оснащения школ в этом году к 1 сентября из районного бюджета направлено 24 млн 199 тысяч рублей. Это на 6 млн больше, чем в 2023 году. Вместе с федеральными и областными средствами общая сумма составила свыше 160 млн рублей. Для сравнения – в прошлом году на эти цели было потрачено 25 млн консолидированного бюджета.

Также глава Омского района Геннадий Долматов и председатель совета депутатов Юрий Тетянников поздравили жителей с Днем знаний и пожелали успехов в учебе.

– Уважаемые учителя, родители и, конечно, ученики! От всей души поздравляем вас с Днем знаний! Желаем вам и вашим семьям здоровья, добра и благополучия, успехов в учебе! В добрый путь! – празднично обратились представители местной администрации к жителям.

Отметим, что в Омском районе за последние несколько лет улучшилось материально-техническое оснащение образовательных учреждений. Это следствие реализации региональных проектов «Цифровая образовательная среда» и «Современная школа» национального проекта «Образование». В итоге за последние 5 лет работают 18 центров «Точка роста», из них 6 центров цифрового и гуманитарного профиля и 12 центров естественно-научной и технологической направленности. Центры оснащены современным технологичным и мультимедийным оборудованием.