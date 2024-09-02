В сентябре в экопарке «Малина» акция - «Дети бесплатно». Она распространяется на проживание и на посещение горячего бассейна без проживания.

В экопарке «Малина» на весь сентябрь действует акция «Дети бесплатно». Она рапространяется для детей на проживание и на посещение горячего бассейна без проживания. Отметим, что в проживание входит завтрак по системе шведский стол и 3 часа посещения термального комплекса, ничего доплачивать не нужно.

Экопарк «Малина» – отдых в самом сердце соснового бора, в окружении реликтовых сосен. Прекрасное место, чтобы наполниться энергией наедине с природой и хорошо провести время в окружении с близкими. Комфортные экодома из натурального дерева и атмосферные утепленные глэмпы оснащены всем необходимым – вам не придется ни о чем думать, только наслаждаться природой и отдыхать. Каждый дом и глэмп оборудованы своей мангальной зоной.

Изюминка экопарка – горячий бассейн под открытым небом. Чистейшая вода в любую погоду имеет комфортную температуру, здесь хорошо и жарким летом, и прохладной осенью, и снежной зимой. На территории бассейна функционирует баня и теплый пати тент с бесплатным чаем и камином на дровах. Бассейн доступен для посещения без проживания – предлагаются на выбор тарифы на 1,5 и 3 часа.

На территории экопарка для отличного времени с детьми есть прогулочные дорожки, веревочный парк, детская игровая площадка, также можно поиграть в волейбол и настольный теннис.

В экопарке «Малина» работает кафе, в котором можно заказать вкусные и свежие блюда по менюаля-кард – от домашних супчиков до изысканных закусок.

Не упустите шанс отдохнуть выгодно – успевайте воспользоваться акцией «Дети бесплатно». Только до конца сентября – бронируйте экодома и глэмпы или просто приезжайте в горячий бассейн. Начните осень правильно – привезите детей в «Малину»!

Подробности акции уточняйте в официальных группах в социальных сетях и у администраторов по телефону 488-288.

ООО «АкваРИО» ИНН 5501115668. Реклама