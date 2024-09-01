Омск-Информ
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·Происшествия

В МЧС подвели статистику по возгораниям за летний сезон.

В МЧС по Омской области подвели итоги только что минувшего летнего пожарного сезона. Согласно свежим данным, за три месяца лета в Омской области вспыхнуло больше 800 пожаров, из которых 461 — из-за неосторожности при обращении с гнем, а еще 165 произошли из-за нарушений норм эксплуатации электрических приборов. Меньше всего – 61 возгорание – произошло из-за печей.  

При этом в огне пострадали 32 человека, 18 погибли, 68 благополучно спаслись.

·Происшествия

В МЧС подвели статистику по возгораниям за летний сезон.

В МЧС по Омской области подвели итоги только что минувшего летнего пожарного сезона. Согласно свежим данным, за три месяца лета в Омской области вспыхнуло больше 800 пожаров, из которых 461 — из-за неосторожности при обращении с гнем, а еще 165 произошли из-за нарушений норм эксплуатации электрических приборов. Меньше всего – 61 возгорание – произошло из-за печей.  

При этом в огне пострадали 32 человека, 18 погибли, 68 благополучно спаслись.