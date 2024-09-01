Свидетели сообщают о том, что неизвестный горожанин взялся за самосуд над бездомными бобиками.

Омичка в соцсетях рассказала о стрельбе по собакам на набережной Тухачевского. По ее словам, некий живодер взялся вершить самосуд над бездомными животными. Делается это регулярно, однако «собаконенавистника» до сих пор не поймали.

– На набережной Тухачевского, недалеко от «Зеленого острова», неизвестный отстреливает собак. Все лето слышны выстрелы рано утром и очень поздно вечером. Зоозащитники, полиция, примите меры! – уточнила свидетельница.

В доказательство она продемонстрировала тело одного из бобиков, якобы застреленного «собачьим» маньяком. Рыбаки также свидетельствуют о наличии выстрелов по утрам, обнаружено несколько патронов. На данный момент в Уголовном кодексе РФ есть статья №245 «За жестокое обращение с животными», и самосуд над бездомными питомцами подпадает под ее санкции.