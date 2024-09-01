Проект заведения общепита изменили.

На сайте коммерческих электронных торгов появились эскизы нового проекта ресторана на крыше гостиницы Cosmos на набережной Тухачевского, 10.

Заведение общепита собирались открыть летом и назвать Stellar. После изменения проект поменялся, и ресторан получил другое имя, Orbita.

Судя по новым эскизам, интерьер в стиле лофт останется в «космической» стилистике отеля. Однако скорректировано цветовое оформление и добавлены новые интерьерные акценты. В частности, обстановку запланировали сделать в более светлых тонах с яркой бирюзовой мебелью. В кафе-баре планируют поставить плетеные кресла, установить лофтовые черные светильники, убрать яркие цвета и увеличить количество посадочных мест. Кроме того, решено заменить цветы на более пышные и кустистые. От арт-объекта отказались.

С 30 августа началась подача заявок, она продлится до 12 сентября. 11 октября назовут подрядчика. А работы следует завершить к 1 декабря 2024 года.