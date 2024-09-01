Омск-Информ
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·Происшествия

74-летний житель города поверил в свою финансовую грамотность и остался без почти 100 тыс. рублей.

За сутки омские полицейские зафиксировали 6 фактов дистанционных мошенничеств. 74-летний житель Ленинского округа оказался жертвой классической «разводки». Ему позвонил специалист, который предложил заработать на инвестировании. Пенсионер согласился и под чутким руководством незнакомца с удивлением обнаружил прибавку средств на своих счетах.

Правда, когда омич решил вывести заработанные деньги, оказалось, что он лишился 97 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

·Происшествия

74-летний житель города поверил в свою финансовую грамотность и остался без почти 100 тыс. рублей.

За сутки омские полицейские зафиксировали 6 фактов дистанционных мошенничеств. 74-летний житель Ленинского округа оказался жертвой классической «разводки». Ему позвонил специалист, который предложил заработать на инвестировании. Пенсионер согласился и под чутким руководством незнакомца с удивлением обнаружил прибавку средств на своих счетах.

Правда, когда омич решил вывести заработанные деньги, оказалось, что он лишился 97 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.