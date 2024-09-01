По данным специалистов, в этом году жителей региона ожидают прохладные деньки.

Синоптики дали прогноз, какой осени ожидать в регионах. По данным специалистов, нынешняя осень практически на всей территории России станет более теплой относительно средних многолетних показателей. А вот жители Омска, а также других сибирских и уральских городов окажутся «в пролете» – осень ожидается холоднее, чем обычно.

– Самыми теплыми мегаполисами сезона окажутся Сочи, Махачкала, Краснодар, Владивосток, Волгоград, Ростов-на-Дону, Воронеж и Саратов. Самыми холодными – Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Омск и Пермь, – уточняет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс погода».

Сентябрь в Омске прогнозируется более прохладным относительно 2023 года. А вот по октябрю и ноябрю пока конкретики мало. Известно лишь, что число осадков не превысит нормы.