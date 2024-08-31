Среди учебных пособий, которые впервые поступают в школы региона – «География Омской области».

Во все школы Омской области завершается поставка учебной литературы. Как сообщил министр образования региона Иван Кротт, в образовательные учреждения поступило уже более 950 тыс. учебников и учебных пособий.

Большая часть этой литературы – это новые учебники для 2-х и 6-х классов, иностранный язык для 3-х классов, а также учебники алгебры, геометрии, вероятности и статистики, информатики, физики и химии для учеников 8-х классов.

– На протяжении последних лет полностью комплектуются рабочими тетрадями для занятий по русскому языку и математике первые классы и по иностранному языку вторые классы, – отметил министр.

Также в наступающем учебном году впервые в школы региона поступают 7 тыс. новых учебных пособий «География Омской области». Это издание состоит из двух частей – «География родного края: природа и население Омской области» и «Занимательная география Омской области».

День знаний в Омской области пройдет 2 сентября.