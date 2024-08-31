Омск-Информ
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·Общество

Умельцы из села Надеждино соорудили помывочную в салоне автобуса ПАЗ. Баня на колесах будет востребована на линии фронта.

Завтра, 1 сентября, из Омской области в зону проведения специальной военной операции направится очередная колонна техники и гуманитарной помощи. На фронт, в частности, отправятся два автобуса «ПАЗ», принадлежащие лагерю «Орленок». Один из них переделали в передвижную баню, сообщил министр спорта региона Иван Колесник.

– Такую работу выполнили волонтеры села Надеждино. И уже завтра автобус вместе с другой техникой и гуманитарной помощью отправится в зону проведения специальной военной операции, – написал глава Минспорта в своем телеграм-канале.

В свою очередь актеры Омского драмтеатра собрали 60 тыс. рублей на покупку одежды и товаров первой необходимости для жителей Курской области, пострадавших от боевых действий на территории региона.  

·Общество

Умельцы из села Надеждино соорудили помывочную в салоне автобуса ПАЗ. Баня на колесах будет востребована на линии фронта.

Завтра, 1 сентября, из Омской области в зону проведения специальной военной операции направится очередная колонна техники и гуманитарной помощи. На фронт, в частности, отправятся два автобуса «ПАЗ», принадлежащие лагерю «Орленок». Один из них переделали в передвижную баню, сообщил министр спорта региона Иван Колесник.

– Такую работу выполнили волонтеры села Надеждино. И уже завтра автобус вместе с другой техникой и гуманитарной помощью отправится в зону проведения специальной военной операции, – написал глава Минспорта в своем телеграм-канале.

В свою очередь актеры Омского драмтеатра собрали 60 тыс. рублей на покупку одежды и товаров первой необходимости для жителей Курской области, пострадавших от боевых действий на территории региона.  