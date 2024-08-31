Столько времени понадобится для строительства нового газопровода высокого давления.

В Центральном округе Омска собираются строить новый газопровод высокого давления, сообщил глава регионального Минэнерго Владимир Шнипко. На проведение работ потребуется не менее 5 месяцев.

Необходимость в строительстве газопровода возникла из-за июльского пожара на улице 19-я Линия. Из-за большого количества выпавших осадков подмыло грунт, и произошла утечка газа. В ходе проведения работ газ взорвался, повредив газопровод и приведя к крупному пожару. С тех пор без газа остаются 1200 домовладений на территории ЦАО. Это и частные, и многоквартирные дома.

– До 9 сентября АО «Омскгоргаз» совместно с проектировщиками разрабатывает техническое решение для прокладки нового газопровода высокого давления. На строительство нового газопровода потребуется как минимум 5 месяцев. Чтобы обеспечить газоснабжением отключенные дома, АО «Омскгоргаз» в ближайшее время начнет восстанавливать поврежденный из-за аварии газопровод. Все этапы ремонта и техническое состояние сетей будут находиться под ежедневным контролем Ростехнадзора. Также специалисты будут проводить постоянный мониторинг движения грунта в зоне прохождения коммуникаций, – сообщил Шнипко.

Также специалисты администрации Центрального округа и председатели КТОСов будут собирать данные о возможности перехода на альтернативные источники отопления до окончания работ по восстановлению поврежденного газопровода.