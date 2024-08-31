По сравнению с прошлым годом ущерб от их действий увеличился более чем на 20 %.

С начала 2024 года в Омской области произошло 3811 хищений, совершенных с использованием IT-технологий. Совокупный ущерб от этих преступлений составил 1,04 млрд рублей, сообщили в региональной прокуратуре. Для сравнения, за восемь месяцев прошлого года мошенники украли у омичей 825 миллионов, хотя самих преступлений было на семьсот больше.

На этой неделе самый большой ущерб понесла 65-летняя омичка, живущая на Левом берегу. Пенсионерка решила инвестировать в интернете, перешла по ссылке на биржевую платформу и оставила там свой номер телефона.

– Ей позвонил неизвестный мужчина (якобы аналитик инвестиционной компании), по указанию которого омичка установила на свой телефон стороннее мобильное приложение и перевела свои сбережения под видом инвестирования. Когда женщина не смогла вывести вложенные денежные средства, то поняла, что ее обманули, – сообщили обстоятельства дела в прокуратуре.

Пенсионерка отдала мошенникам почти 1,8 млн рублей.﻿ По данному факту возбуждено уголовное дело.