Как заявили в УФСИН, турнир по мини-гольфу способствовал «организации полезной занятости осужденных».

В омской исправительной колонии № 7 среди осужденных провели турнир… по мини-гольфу. Целью этого нетипичного для мест лишения свободы мероприятия в региональном УФСИН назвали популяризацию здорового образа жизни и организацию «полезной занятости осужденных».

– Спортивная игра способствует укреплению мышечного пояса, поддержанию физической формы, развитию координации движений и концентрации внимания, – отметили в ведомстве.

Как и в классическом гольфе, участники турнира загоняли мяч ударами клюшек в специальные лунки. Отведенную дистанцию нужно было пройти за минимальное число ударов.

Победители турнира, имени которых не называются по понятным причинам, были отмечены дипломами.