Животное с пушистым хвостом посетило алкогольный магазин на Серова.

Сегодня, 30 августа, в одном из омских пабликов появилось забавное видео. Его автор рассказал, что увидел на крыльце алкомаркета белку. Мужчину повеселило, что животное начало пятницу с посещения именно этого магазина.

Речь идет об алкомаркете на площади Серова. По всей видимости, этот магазин расположен в доме № 60 на проспекте Маркса.

Отметим, неподалеку от этого дома находится сквер. Скорее всего, белка могла выйти к людям оттуда.